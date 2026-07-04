Промоутер Гассиева Сиеста: Мурат попросил бой с Итаумой

Альберт Сиеста, промоутер регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева, рассказал, что россиянин хочет встретиться с регулярным чемпионом мира, боксёром-профессионалом словацко-нигерийского происхождения Мозесом Итаумой.

«Он посмотрел бой Итаумы с Джермейном Франклином, и тренер сразу мне позвонил: «Хочу его. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Когда я обратился к Фрэнку Уоррену, то сказал: «Фрэнк, нас устраивает вариант с Итаумой. Пусть выходит на бой». Он ответил: «Ого. Хорошо. Посмотрим. Вернёмся к этому вопросу позже», — сказал Сиеста в видео на YouTube-канале Seconds Out.