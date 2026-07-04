«Хотел сразиться с Махачевым». Усман ответил на слова дю Плесси про уговоры на бой

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на слова своего оппонента из Южной Африки Дрикуса дю Плесси про то, что его убеждали подписать контракт.

«Я был готов драться с февраля — ну, я просил бой уже тогда. И мне ответили: «Оу, мы не знаем». Мы все знаем, какой бой я хотел. Я хотел этот бой, и, думаю, было много разных закулисных вещей, а теперь мы слышим все эти истории о том, что они, возможно, пытались сделать бой Илии против Ислама и всё такое, а я изначально хотел бой с Исламом. Так что все эти закулисные вещи затянулись. Затем упомянули Дрикуса, не предлагали, а упомянули, и я сказал: «Да, если это… мне просто нужно что-то, что приведёт меня к титулу. Я просто хочу этого. Если вы не дадите мне титул, дайте мне что-то, что приведёт меня к титулу».

Так что его не предлагали, а лишь упомянули. И я ответил потом: «Хорошо, сделаем это в Майами». Я даже просил об этом. Затем они сказали: «Да, Майами слишком рано, он может быть не готов», и так оно и оказалось. Так что я думал, что бой отменён, что он не состоится, а затем появилось что-то вроде: «О, возможно, он состоится». Очевидно, есть некоторые логистические вопросы, которые нужно решить, когда вы на этом уровне, и именно это и происходило. Затем, наконец, я думаю, это было объявлено. Я такой: «Ну, чёрт возьми, похоже, это случится, позвольте мне подготовиться», — сказал Усман в видео на своём YouTube-канале.