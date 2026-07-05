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«Настраиваюсь на бой 11 июля». Гассиев — о срыве поединка с Йока

«Настраиваюсь на бой 11 июля». Гассиев — о срыве поединка с Йока
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Российский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Мурат Гассиев отреагировал на срыв боя с Тони Йока.

«Несколько дней назад узнал о неприятной новости, что Йока травмировал спину. К сожалению, это часть профессионального спорта. Травмы случаются. Они были и у меня, бои переносились. Я абсолютно нормально воспринимаю эти моменты. И у меня могла бы быть травма. Так что к нему вопросов нет. Сейчас активно ведутся переговоры с потенциальными соперниками. В ближайшее время всё будет понятно. Ситуация со срывом боя с Йока никак не повлияла на меня психологически. Я не первый год занимаюсь профессиональным боксом. Знаю, что такое может случиться. Я продолжаю тренироваться и готовиться на 11 июля. Ни в коем случае меня это никак не сбило с настроя. Подготовка прошла на отлично. Я готов к любому сопернику. Да, весь лагерь был подстроен под Йока, но я готов адаптироваться под любого. Готом боксировать с кем угодно.

Джозеф Джойс? Он один из кандидатов на бой. У него должен быть поединок с Артёмом Сусленковым в этом же вечере. Не знаю. Моё дело – тренироваться и боксировать с любым. Если будет Джо Джойс – отлично. Главное, чтобы бой состоялся. У Джойса есть какие-то сходства с Йока – высокий, длиннорукий, большой, хороший любитель. Просто чисто стилистически отличаются. Но в целом сходства есть», — приводит слова Гассиева пресс-служба IBA.

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