Самый молодой действующий чемпион мира Мейсон провёл первую защиту титула

В Кливленде, США, завершился вечер профессионального бокса, в главном бою которого чемпион мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Абдулла Мейсон (20-0, 17 KO) встретился с соотечественником Альбертом Беллом (28-0, 9 KO).

Победу техническим нокаутом в 12-м раунде одержал Мейсон, проведя первую защиту титула.

Абдулле Мейсону 22 года. Американец дебютировал как профессиональный боксёр в 2021 году, в ноябре завоевал вакантный титул WBO в лёгком весе, оставленный соотечественником Кишоном Дэвисом. В настоящий момент Мейсон является самым молодым среди действующих чемпионов мира по боксу.