Холлоуэй: думал, что бой с Макгрегором состоится, но пять лет назад

Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«У меня была небольшая встреча с медиа, все спрашивали меня: «Прошло 13 лет, ты вообще думал, что бой с Макгрегором состоится?» Да, я думал, но пять лет назад. Однако затем он получил ужасный перелом голени, но вернулся… Это доказывает, что Конор боец. От этого не избавляются. Бойцовский настрой всегда в вас», — сказал Холлоуэй в интервью ESPN.

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