Названы два претендента на бой с Муратом Гассиевым. Джойс — вне списка

Британец Джо Джойс не является кандидатом на поединок с чемпионом WBA в супертяжёлом весе россиянином Муратом Гассиевым, сообщил журналист Дэн Рафаэль в социальных сетях.

По информации инсайдера, в список входят немец Питер Кадиру (23-1, 13 KO) и американец Брэндон Мур (19-1, 10 KO).

Питеру Кадиру 29 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году и все бои, за исключением трёх, провёл на территории Германии.

Брэндону Муру 32 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Единственное поражение потерпел от соотечественника Ричарда Торреса-младшего.

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