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Холлоуэй: люди ругают меня за то, что играю в видеоигры перед боем с Макгрегором

Холлоуэй: люди ругают меня за то, что играю в видеоигры перед боем с Макгрегором
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Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй ответил на критику своего реванша с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Люди продолжают говорить о его пятилетнем отсутствии и всё такое… Послушайте, это могли быть пять лет восстановления. Но все говорят о его образе жизни. Да, мы видели, что показывали медиа. Но, на самом деле, не знаем, что происходило. Не делаю ничего сумасшедшего, но я стример и играю в видеоигры. Играю в видеоигры два-три часа в день! Люди ругают меня за это: «Чем ты, чёрт возьми, занимаешься?! У тебя большой бой! Ты не сосредоточен!» И с этим стало даже хуже после последнего поединка», — сказал Холлоуэй в интервью ESPN.

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