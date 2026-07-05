Холлоуэй: люди ругают меня за то, что играю в видеоигры перед боем с Макгрегором

Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй ответил на критику своего реванша с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Люди продолжают говорить о его пятилетнем отсутствии и всё такое… Послушайте, это могли быть пять лет восстановления. Но все говорят о его образе жизни. Да, мы видели, что показывали медиа. Но, на самом деле, не знаем, что происходило. Не делаю ничего сумасшедшего, но я стример и играю в видеоигры. Играю в видеоигры два-три часа в день! Люди ругают меня за это: «Чем ты, чёрт возьми, занимаешься?! У тебя большой бой! Ты не сосредоточен!» И с этим стало даже хуже после последнего поединка», — сказал Холлоуэй в интервью ESPN.