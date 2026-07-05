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Пимблетт – о завоевании Гейджи титула UFC: это судьба

Пимблетт – о завоевании Гейджи титула UFC: это судьба
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Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт высказался о завоевании бывшим соперником американцем Джастином Гейджи чемпионского титула.

Напомним, на турнире UFC Freedom 250 Гейджи победил испано-грузина Илию Топурию и стал новым чемпионом дивизиона.

«Считаю, что Гейджи было суждено победить меня. Затем он завоевал титул на лужайке Белого дома в бою с Илией [Топурией], никто не давал ему шанс. Считаю, что это была судьба. Если бы мы подрались ещё раз, я бы побил его», — приводит слова Пимблетта TMZ.

Ранее Пимблетт объяснил, почему следующий его соперник будет не Илия Топурия.

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