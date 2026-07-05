Макс Холлоуэй высказался о тренировках с Делла Маддаленой перед реваншем с Макгрегором

Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о тренировках с австралийским экс-чемпионом Джеком Делла Маддаленой перед реваншем с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Не знаю, видели ли вы, ребята, посмотрите на YouTube, к нам на две недели приезжал Джек Делла Маддалена. Бывший чемпион, боец чемпионского калибра, было здорово встретиться с ним в лагере, реальный полусредневес. Бой будет весёлым», — приводит слова Холлоуэя ESPN.

Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.