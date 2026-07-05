Муслим Гаджимагомедов высказался о предстоящем выступлении на турнире IBA.PRO 19

Российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Муслим Гаджимагомедов высказался о предстоящем поединке с мексиканцем Кевином Мартинесом, который состоится 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве.

«Решение WBA по бриджервейту [упразднить дивизион] было довольно неожиданным. Сейчас мы переходим в другую категорию и продолжаем выступления. Приглашаю всех на турнир 11 июля, в том числе на свой бой. Покажем красивый бокс. Да, с ла Крусом было бы поинтереснее, мы давно готовились под этого оппонента. Но возвращаемся к тому, что был упразднен бриджервейт, и обеим сторонам как будто этот поединок стал неинтересен», — приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба IBA.