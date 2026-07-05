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Иан Гарри: собираюсь разобрать Махачева на части 16 августа

Иан Гарри: собираюсь разобрать Махачева на части 16 августа
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Ирландский боец UFC Иан Гарри высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Не испытываю к Исламу Махачеву ничего, кроме уважения. Та работа, которую он проделал в UFC, невероятна. Но не нужно ошибаться – когда я сражусь с Исламом Махачевым 16 августа, побью лучшего бойца вне зависимости от веса, чемпиона мира в двух весовых категориях. Собираюсь разобрать его на части. И когда я это сделаю, без сомнений, буду лучшим бойцом на планете», — приводит слова Гарри IrishBoxing.com.

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