«Ислам будет готов ко всему». Усман Нурмагомедов — об ожиданиях от боя Махачев — Гарри

Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Иан Гарри — очень непростой парень. Конечно, он способен преподнести сюрприз, но думаю, что Ислам будет готов ко всему. Знаем, что у Иана есть проблемы с борьбой и грэпплингом, а у Ислама великолепный контроль в партере и отличная борьба, а ещё у него очень хороший ударный арсенал», — приводит слова Нурмагомедова ресурса Red Fury MMA в социальных сетях.