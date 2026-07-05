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«Ислам будет готов ко всему». Усман Нурмагомедов — об ожиданиях от боя Махачев — Гарри

«Ислам будет готов ко всему». Усман Нурмагомедов — об ожиданиях от боя Махачев — Гарри
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Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Иан Гарри — очень непростой парень. Конечно, он способен преподнести сюрприз, но думаю, что Ислам будет готов ко всему. Знаем, что у Иана есть проблемы с борьбой и грэпплингом, а у Ислама великолепный контроль в партере и отличная борьба, а ещё у него очень хороший ударный арсенал», — приводит слова Нурмагомедова ресурса Red Fury MMA в социальных сетях.

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