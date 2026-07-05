Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брендан Аллен: в реванше Чимаев будет доминировать над Стриклендом

Брендан Аллен: в реванше Чимаев будет доминировать над Стриклендом
Комментарии

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Брендан Аллен, помогавший Хамзату Чимаеву готовиться к поединку с Шоном Стриклендом на турнире на UFC 328, высказался об их возможном реванше.

«Если бы не весогонка, Хамзат показал бы то же, что и в первом раунде, но на протяжении всех пяти раундов, даже не вспотев.

Считаю, что реванш получится таким, каким все ожидали увидеть первый бой. Хамзат будет доминировать над Шоном», — приводит слова Аллена Red Corner MMA в социальных сетях.

Ранее Джон Джонс дал совет Чимаеву после первого поражения в карьере.

Материалы по теме
Джон Джонс дал совет Чимаеву после первого поражения в карьере

Чимаев возобновил тренировки после первого поражения в карьере

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android