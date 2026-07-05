Брендан Аллен: в реванше Чимаев будет доминировать над Стриклендом

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Брендан Аллен, помогавший Хамзату Чимаеву готовиться к поединку с Шоном Стриклендом на турнире на UFC 328, высказался об их возможном реванше.

«Если бы не весогонка, Хамзат показал бы то же, что и в первом раунде, но на протяжении всех пяти раундов, даже не вспотев.

Считаю, что реванш получится таким, каким все ожидали увидеть первый бой. Хамзат будет доминировать над Шоном», — приводит слова Аллена Red Corner MMA в социальных сетях.

Ранее Джон Джонс дал совет Чимаеву после первого поражения в карьере.

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