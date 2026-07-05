Белаз Ковалёв: буду прославлять Россию и Беларусь в UFC

Чемпион RCC в среднем весе (до 84 кг) белорус Владислав «Белаз» Ковалёв в очередной раз заявил о желании перейти в UFC.

«Буду прославлять Россию и свою родную Беларусь за границей в UFC. Я буду поднимать два флага. И мы там повоюем будь здоров. Выиграем там очень много боёв, привезу чемпионский титул UFС в наши страны», — приводит слова Владислава Ковалёва издание MMA.Metaratings.ru.

Владиславу Ковалёву 27 лет. Белорусский боец дебютировал как профессионал в 2020 году. В его активе две победы над бывшим чемпионом Bellator россиянином Александром Шлеменко, а также над экс-бойцом UFC Арменом Петросяном.