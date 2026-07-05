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Стал известен запасной боец реванша Макгрегор — Холлоуэй на UFC 329

Стал известен запасной боец реванша Макгрегор — Холлоуэй на UFC 329
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10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 77 кг) бразилец Маурисио Руффи сообщил, что станет запасным для реванша между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Всем привет, я открылся для боя Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. И я отправлюсь в Лас-Вегас. Я следил за собой, эти парни заставили меня начать тренироваться посреди отпуска. В понедельник мы отправимся в Лас-Вегас. Посмотрим, как всё сложится. Мой поединок с Конором Макгрегором получился бы хорошим», — сказал Руффи в социальных сетях.

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