Стал известен запасной боец реванша Макгрегор — Холлоуэй на UFC 329

10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 77 кг) бразилец Маурисио Руффи сообщил, что станет запасным для реванша между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Всем привет, я открылся для боя Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. И я отправлюсь в Лас-Вегас. Я следил за собой, эти парни заставили меня начать тренироваться посреди отпуска. В понедельник мы отправимся в Лас-Вегас. Посмотрим, как всё сложится. Мой поединок с Конором Макгрегором получился бы хорошим», — сказал Руффи в социальных сетях.

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