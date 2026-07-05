Американский боец: Забит Магомедшарипов стал бы чемпионом UFC, если бы вернулся

Американский боец UFC Рауль Росас-младший высказался о бывшем спортсмене организации россиянине Забите Магомедшарипове.

«Если бы Забит вернулся, я убеждён, он стал бы чемпионом UFC. Уверен, что даже сейчас, если он решит вернуться, он сможет стать чемпионом UFC», — сказал Росас-младший перед выступлением на турнире ACBJJ.

Забиту Магомедшарипову 35 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2017-го по 2019-й выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

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