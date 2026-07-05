Хабиб Нурмагомедов — о сборной Марокко: наглядный пример, как нужно развивать футбол

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о выступлении сборной Марокко по футболу на чемпионате мира – 2026.

«Наглядный пример, как нужно развивать футбол. Интересно узнать, как они это сделали и на что был основной фокус. И молодёжная команда и взрослая — нагоняют стресс на всю футбольную элиту мира и заставили считаться с их сборной», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В матче 1/4 финала сборная Марокко встретится с командой Франции, начало — 9 июля в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Видео: скрытые бриллианты ЧМ по футболу.