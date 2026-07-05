Белаз Ковалёв: бой с Шарой Буллетом? Я его финиширую

Чемпион RCC в среднем весе (до 84 кг) белорус Владислав «Белаз» Ковалёв высказался о возможном бое с бойцом UFC Шарой Буллетом. По словам Ковалёва, он уверен в своей досрочной победе над 32-летним спортсменом из России.

«Бой с Шарой в UFC? Я его уважаю, он хороший парень. Но я его финиширую. Рано или поздно мы встретимся. Зачем мне выходить на решение и очки, зачем эта игра? Я выхожу за досрочной победой, за явной победой. Зачем мне тянуть, тратить здоровье? Я работаю каждый день в зале, чтобы финишировать любых соперников. Уверен, что с Шарой Буллетом было бы то же самое», – приводит слова Ковалёва телеграм-канал «Ушатайка».