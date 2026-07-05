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Тухугов рассказал, как Махачев подшутил над его физической формой

Тухугов рассказал, как Махачев подшутил над его физической формой
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Российский боец ММА Зубайра Тухугов рассказал о разговоре с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым во время подготовки к турниру по грэпплингу и джиу-джитсу ACBJJ 21, который проходит сегодня, 5 июля, в Москве на волейбольной арене «Динамо».

«Я тренировался. Может, сильно вес поднялся, может, из-за этого я в форму не вошёл. Не знаю. Там тренировался каждый день по два раза, иногда по одному, но в форму не вошёл. Прилетел домой, был в шоке, что вес не упал. Последние три недели начал очень сильно тренироваться.

Сейчас последние три недели работал с нашей командой из зала Хабиба [Нурмагомедова]. Ислам говорил мне: «Ты не особо в хорошей форме». Я ему сказал: «Давай посмотрим 5 июля». Покажу. Ну, я знаю, что не особо в хорошей форме, но для грэпплинга, думаю, нормально», — приводит слова Тухугова аккаунт Red Corner MMA.

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