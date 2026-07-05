Ринат Фахретдинов — об увольнении из UFC: понимаю, что дело не во мне

Экс-боец UFC Ринат Фахретдинов поделился мыслями об увольнении из лиги в 2025 году, несмотря на рекорд 6-0 в промоушене.

«Да, было неприятно, но это не было каким-то ударом. Я понимаю, что дело не во мне, а в каких-то других моментах. То, что контракт не продлили, есть причина, о которой нам не говорят. Есть у меня мысли [об этом], но озвучивать их пока не готов и не буду. Ещё вдвойне неприятнее было бы, если бы я проиграл. А тут ты выигрываешь [с рекордом] 6-0. Я понимаю, что многие топы не потянули бы бой со мной.

Но как есть. Мы же мусульмане, религиозные люди. И мы понимаем, что это всё по воле божьей. Всё, возможно, даже к лучшему. Возможно, я бы стал звездой, зазвездился… Возможно? Возможно», — приводит слова Фахретдинова портал Sport24.