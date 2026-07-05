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«В UFC недостаточно просто побеждать». Холлоуэй — о поражении от Оливейры

«В UFC недостаточно просто побеждать». Холлоуэй — о поражении от Оливейры
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Бывший обладатель титула BMF Макс Холлоуэй поделился мнением о поражении от Чарльза Оливейры единогласным решением судей. Их бой стал главным событием турнира UFC 326, который проходил в ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

«Нельзя злиться на Чарльза. Да, такой бой не совсем соответствует духу пояса BMF, но это всё равно бой. Когда я думаю о титуле BMF, то представляю определённые поединки. А тот бой получился совсем другим. Это ещё раз доказывает одну вещь: в UFC недостаточно просто побеждать.

Сколько раз мы видели, как боец выигрывает, но всё равно не получает определённых возможностей? Нужно не просто побеждать. Нужно побеждать ярко. Мы работаем в индустрии развлечений», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

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