Патрис Эвра — Хабибу: я приеду тренироваться в твой зал

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» француз Патрис Эвра во время встречи с экс-чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым на World Sports Summit заявил, что планирует приехать в его зал для тренировок. Видео разговора было опубликовано на странице футболиста в социальных сетях.

«Я приеду тренироваться в твой зал», — сказал Эвра в разговоре с Хабибом.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Свой последний бой Хабиб провёл в 2020 году, победив американца Джастина Гейджи.

Патрис Эвра является серебряным призёром Евро-2016 в составе сборной Франции. Футболист завершил карьеру в июле 2019 года.