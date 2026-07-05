Тайсумов победил Тибау на турнире ACBJJ 21

Сегодня, 5 июля, в Москве на волейбольной арене «Динамо» проходит большой турнир по грэпплингу и джиу-джитсу ACBJJ 21. В его рамках состоялся бой между бывшим бойцом UFC Майрбеком Тайсумовым и экс-бойцом промоушена Глейсоном Тибау, который завершился победой россиянина раздельным решением судей.

37-летний Тайсумов за карьеру в ММА одержал 27 побед при шести поражениях. Россиянин 15 раз побеждал нокаутом, девять раз — сабмишенами и дважды — решением судей.

42-летний Тибау имеет в активе 40 побед при 19 поражениях. Бразилец 20 раз выигрывал решением судей, 16 раз — сабмишенами и четыре раза — нокаутом.