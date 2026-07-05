Элвис Бренер победил Зубайру Тухугова единогласным решением судей на ACBJJ 21

Сегодня, 5 июля, в Москве на волейбольной арене «Динамо» проходит большой турнир по грэпплингу и джиу-джитсу ACBJJ 21. В его рамках состоялся бой между бывшим бойцом UFC Зубайрой Тухуговым и бразильским спортсменом Элвисом Бренером, который завершился победой южноамериканца единогласным решением судей.

Отметим, что 34-летний Тухугов не выступал с февраля 2023 года, когда на UFC 284 проиграл раздельным решением судей всё тому же Элвису Бренеру.

28-летний бразильский боец является действующим бойцом UFC в лёгкой весовой категории. За свою профессиональную карьеру Бренер одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.