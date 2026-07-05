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Курамагомедов получил травму и не смог продолжить схватку с Алленом на ACBJJ 21

Курамагомедов получил травму и не смог продолжить схватку с Алленом на ACBJJ 21
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Сегодня, 5 июля, в Москве на волейбольной арене «Динамо» проходит большой турнир по грэпплингу и джиу-джитсу ACBJJ 21. В его рамках состоялся бой между россиянином Рамазаном Курамагомедовым и американцем Бренданом Алленом. Рамазан не сумел завершить схватку из-за травмы плеча, поединок был остановлен после того, как команда Курамагомедова выбросила полотенце.

У 29-летнего Курамагомедова на счету 14 побед, из которых шесть одержаны решением судей, шесть — сабмишенами и две — нокаутом.

30-летний Аллен имеет рекорд 29-7. Американец 15 раз побеждал сабмишенами, восемь раз — решением судей и шесть раз — нокаутом.

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