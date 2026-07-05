Сехудо: если Херб Дин считается стандартом судейства — мы в полном дерьме

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо раскритиковал работу рефери Херба Дина, заявив, что ошибки арбитра стоят бойцам денег и карьеры.

«Если Херб Дин считается стандартом судейства на высшем уровне – мы в полном дерьме. С этим нужно что-то делать. Я могу понять случай Перейры [против Гана] – там было два-три фола, он двигался, бла-бла-бла, всё понятно. Но захват за волосы [в бою Магомедов – Перейра]? Это случайность? Полная чушь. Бойцы в случае поражения теряют половину грёбаной зарплаты.

Если бы у Магомедова забрали по баллу за захват волос и тычок в глаз – Перейра выиграл бы бой. Он мог бы вернуться в Бразилию и дать лучшую жизнь для семьи. Но он потерял половину зарплаты из-за того, что судейство недостаточно качественное. Если судейство должно быть таким, то весь этот спорт – просто грёбаный прикол», – сказал Сехудо в видео на YouTube-канале Pound4Pound.