Фахретдинов единогласным решением судей победил Петросяна на турнире ACBJJ 21

Сегодня, 5 июля, в Москве на волейбольной арене «Динамо» проходит большой турнир по грэпплингу и джиу-джитсу ACBJJ 21. В его рамках состоялся бой между россиянином и бойцом UFC Ринатом Фахретдиновым и представителем Армении Арменом Петросяном. Поединок по правилам боевого грэпплинга завершился победой Фахретдинова единогласным решением судей.

34-летний Фахретдинов за карьеру в смешанных единоборствах одержал 26 побед при одном поражении и одной ничьей. На его счету 13 побед нокаутом, семь — сабмишенами и шесть — решением судей.

35-летний Петросян имеет рекорд 9-7. Представитель Армении шесть раз побеждал нокаутом и трижды — решением судей.