Рауль Росас-младший победил Хасана Магомедшарипова удушающим со спины на ACBJJ 21

Американский боец мексиканского происхождения Рауль Росас-младший одержал победу над россиянином Хасаном Магомедшариповым в главном событии турнира ACBJJ 21, который прошёл 5 июля в Москве на волейбольной арене «Динамо». Схватка завершилась удушающим приёмом со спины (RNC). Этот финиш стал единственным досрочным завершением в парах с участием бойцов MMA на турнире.

Отметим, что Хасан Магомедшарипов заменил своего брата Забита, который был вынужден сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.

Напомним, 21-летний Росас-младший выступает в UFC с 2022 года, куда пробился через претендентский турнир. За это время он провёл в UFC восемь боёв и потерпел одно поражение.