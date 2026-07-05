Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рауль Росас-младший победил Хасана Магомедшарипова удушающим со спины на ACBJJ 21

Рауль Росас-младший победил Хасана Магомедшарипова удушающим со спины на ACBJJ 21
Комментарии

Американский боец мексиканского происхождения Рауль Росас-младший одержал победу над россиянином Хасаном Магомедшариповым в главном событии турнира ACBJJ 21, который прошёл 5 июля в Москве на волейбольной арене «Динамо». Схватка завершилась удушающим приёмом со спины (RNC). Этот финиш стал единственным досрочным завершением в парах с участием бойцов MMA на турнире.

Отметим, что Хасан Магомедшарипов заменил своего брата Забита, который был вынужден сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.

Напомним, 21-летний Росас-младший выступает в UFC с 2022 года, куда пробился через претендентский турнир. За это время он провёл в UFC восемь боёв и потерпел одно поражение.

Материалы по теме
Супертурнир RCC с тремя титульниками, схватка Магомедшарипова и Росаса. Главные бои недели
Супертурнир RCC с тремя титульниками, схватка Магомедшарипова и Росаса. Главные бои недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android