Росас и Забит Магомедшарипов провели битву взглядов перед возможным боем в августе

Непобеждённый боец UFC Рауль Росас и бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов провели битву взглядов после турнира ACBJJ 21 в Москве, на котором американец одержал победу над братом Магомедшарипова Хасаном.

Во время встречи Магомедшарипов извинился перед болельщиками за то, что не смог выступить на турнире из-за травмы. При этом россиянин заявил, что рассчитывает встретиться с Росасом на турнире ACBJJ 22, который состоится 23 августа в Стамбуле.

Фото: Кадр из трансляции

Забиту Магомедшарипову 35 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2017-го по 2019-й выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

21-летний Росас-младший выступает в промоушене Даны Уайта с 2022 года, куда пробился через претендентский турнир. За это время он провёл в UFC восемь боёв и потерпел одно поражение. В профессиональной карьере ММА у него 13 выигранных поединков.