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Конор Макгрегор: вы не захотите оказаться в октагоне со мной. Я опасен абсолютно везде

Конор Макгрегор: вы не захотите оказаться в октагоне со мной. Я опасен абсолютно везде
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Известный ирландский боец, бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор перед боем с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, который состоится 12 июля в Лас-Вегасе, заявил о своей уверенности в победе и предупредил соперника о своей универсальности и опасности.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Я гораздо опытнее. Вы не захотите оказаться в октагоне со мной. Я опасен абсолютно везде. Я могу отправить вас в нокаут откуда угодно, и именно это я и планирую сделать. Перед Максом Холлоуэем совершенно другое животное. И он почувствует это сполна», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в социальной сети Х.

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Комментарии
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