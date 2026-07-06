Конор Макгрегор: вы не захотите оказаться в октагоне со мной. Я опасен абсолютно везде

Известный ирландский боец, бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор перед боем с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, который состоится 12 июля в Лас-Вегасе, заявил о своей уверенности в победе и предупредил соперника о своей универсальности и опасности.

«Я гораздо опытнее. Вы не захотите оказаться в октагоне со мной. Я опасен абсолютно везде. Я могу отправить вас в нокаут откуда угодно, и именно это я и планирую сделать. Перед Максом Холлоуэем совершенно другое животное. И он почувствует это сполна», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в социальной сети Х.