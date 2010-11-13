Бенджамин Симон защитил титул IBF Inter-Continental

12 ноября в Берлине (Германия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого немец Бенджамин Симон (20-1-0, 19 КО) проводил защиту титула интерконтинентального чемпиона по версии IBF в среднем весе от притязаний венгерского боксёра Золтана Калоксаи (41-11-0, 31 КО). В этом бою Симон одержал досрочную победу вследствие отказа секундантов соперника от продолжения боя после шестого раунда.