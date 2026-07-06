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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Как закончится бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя?
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12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США, пройдёт реванш между первым в истории UFC двойным чемпионом ирландцем Конором Макгрегором и бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Чемпионат» предлагает вам проголосовать, ответив на вопрос: как закончится бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя?

Также проголосовать можно на сайте.

Начало боя запланировано на 6 утра по московскому времени.

Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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