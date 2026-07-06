Карл Фроч — о решении Усика освободить титулы: ему больше нечего доказывать в боксе

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч прокомментировал решение украинца Александра Усика освободить титулы WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе.

«Бой с Кабайелом мог быть рискованным для Усика. И найдутся люди, которые скажут, что он испугался. Но он не испугался. Он побил всех, кого должен был. Невероятный парень, невероятный боксёр. Ему больше нечего доказывать в боксе», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

Александру Усику 39 лет. Украинец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м — абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом.