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В команде Деонтея Уайлдера высказались о возможности боя с Усиком

В команде Деонтея Уайлдера высказались о возможности боя с Усиком
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Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, высказался о возможном поединке американца с украинцем Александром Усиком.

«Если условия будут подходящими, Деонтей поприветствует возможность сразиться с Усиком. Усик — великий чемпион, было бы честью провести с ним бой», — приводит слова Финкеля Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле, Уайлдер победил раздельным судейским решением британца Дерека Чисору. Усик в мае одолел техническим нокаутом нидерландца Рико Верхувена.

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