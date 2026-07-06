В команде Деонтея Уайлдера высказались о возможности боя с Усиком

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, высказался о возможном поединке американца с украинцем Александром Усиком.

«Если условия будут подходящими, Деонтей поприветствует возможность сразиться с Усиком. Усик — великий чемпион, было бы честью провести с ним бой», — приводит слова Финкеля Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле, Уайлдер победил раздельным судейским решением британца Дерека Чисору. Усик в мае одолел техническим нокаутом нидерландца Рико Верхувена.

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