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Чемпион UFC Том Аспиналл встретился с Роджером Федерером

Чемпион UFC Том Аспиналл встретился с Роджером Федерером
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл встретился с бывшей первой ракеткой мира и 20-кратным победителем турниров Большого шлема швейцарцем Роджером Федерером.

Фото: из личного архива Тома Аспиналла

Роджеру Федереру 44 года. Швейцарец является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. На протяжении пяти лет подряд выигрывал Уимблдон (2003-2007) и Открытый чемпионат США (2004-2008). Является шестым теннисистом, сумевшим победить на всех турнирах Большого шлема. Становился победителем Олимпийских игр (2008) в парном разряде, а также серебряным призёром в одиночном (2012).

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