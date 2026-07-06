Комментатор UFC: Топурия вернётся сильным с любым соперником

Комментатор UFC Джон Аник высказался о шансах бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях грузина Илии Топурии на успешное возвращение после первого поражения в карьере.

Напомним, на турнире UFC Freedom 250 в июне Топурия проиграл техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) американцу Джастину Гейджи.

«Считаю, что он гигант с точки зрения психологии. От него исходит удивительная аура. Когда этот человек заходит в комнату, вы это ощущаете. Пусть он и ниже меня (улыбается). Считаю, что он вернётся сильным с любым соперником», — сказал Аник в интервью Submission Radio.

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