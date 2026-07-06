Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Комментатор UFC: Топурия вернётся сильным с любым соперником

Комментатор UFC: Топурия вернётся сильным с любым соперником
Комментарии

Комментатор UFC Джон Аник высказался о шансах бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях грузина Илии Топурии на успешное возвращение после первого поражения в карьере.

Напомним, на турнире UFC Freedom 250 в июне Топурия проиграл техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) американцу Джастину Гейджи.

«Считаю, что он гигант с точки зрения психологии. От него исходит удивительная аура. Когда этот человек заходит в комнату, вы это ощущаете. Пусть он и ниже меня (улыбается). Считаю, что он вернётся сильным с любым соперником», — сказал Аник в интервью Submission Radio.

Материалы по теме
Фото: Джастин Гейджи вместе с родителями посетил Белый дом и Дональда Трампа

Илию Топурию выписали из больницы после поражения от Гейджи

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android