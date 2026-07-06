Холлоуэй: если у кого-то были вопросы к моей борьбе, вы получили ответ в бою с Оливейрой

Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о поражении в реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой, состоявшемся в марте на турнире UFC 326. Напомним, Холлоуэй уступил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Мой стиль? Ударник до мозга костей. Мне это нравится… Если у кого-то были вопросы к моей борьбе, вы, ребята, получили ответ в моём последнем бою [с Чарльзом Оливейрой]. Но я в порядке, мне нравится драться», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

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