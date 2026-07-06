UFC 329: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

12 июля в Лас-Вегасе, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию.

В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

В соглавном событии французский боец лёгкого веса (до 70 кг) Бенуа Сен-Дени сразится с британцем Пэдди Пимблеттом.