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Холлоуэй — о реванше с Макгрегором: хочу повторить момент, как на UFC 300

Холлоуэй — о реванше с Макгрегором: хочу повторить момент, как на UFC 300
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Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Если у меня получится, буду пытаться повторить момент, который взорвал UFC 300 (Холлоуэй победил Джастина Гейджи нокаутом на последней секунде боя. — Прим. «Чемпионата»). Вот что мне нужно. Сделать это в бою с Конором Макгрегором, столько глаз, это чертовски большой турнир… Сколько людей это посмотрит? Боже, это будет невероятно. Очень этого хочу. Хочу ещё один такой момент», — сказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу Исраэля Адесаньи.

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