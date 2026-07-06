Холлоуэй — о реванше с Макгрегором: хочу повторить момент, как на UFC 300

Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Если у меня получится, буду пытаться повторить момент, который взорвал UFC 300 (Холлоуэй победил Джастина Гейджи нокаутом на последней секунде боя. — Прим. «Чемпионата»). Вот что мне нужно. Сделать это в бою с Конором Макгрегором, столько глаз, это чертовски большой турнир… Сколько людей это посмотрит? Боже, это будет невероятно. Очень этого хочу. Хочу ещё один такой момент», — сказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу Исраэля Адесаньи.

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