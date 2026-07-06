Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть

12 июля в Лас-Вегасе, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя Макгрегор – Холлоуэй – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2013 году, всего на его счету в организации 10 побед и четыре поражения.

Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.