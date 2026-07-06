Даррен Тилл оценил шансы на успешное возвращение Макгрегора в UFC

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл высказался о предстоящем реванше между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Я бы хотел увидеть, как Макгрегор снова одержит победу. Он произвёл фурор в UFC. Но тяжело выступать после такого перерыва, это тяжело, если не сделать всё правильно, хотя уверен, что он сделал. Он проницательный бизнесмен и боец. Но вернуться после такого перерыва тяжело, так что будет интересно», — сказал Тилл в подкасте Fred Talks Fighting.

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