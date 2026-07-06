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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй, первый бой: кто победил, как прошел, результат

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй, первый бой: кто победил, как прошёл, результат
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12 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением (30-27, 30-26, 30-27) по итогам трёх раундов.

«Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию реванша Макгрегор — Холлоуэй.

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