Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй, первый бой: кто победил, как прошёл, результат

12 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.
Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением (30-27, 30-26, 30-27) по итогам трёх раундов.
«Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию реванша Макгрегор — Холлоуэй.
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