Порье — о задержании пьяным в аэропорту: удалил все страницы социальных сетях

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье прокомментировал своё задержание в аэропорту Атланты, США, в конце июня.

Напомним, Порье угрожал полицейскому в состоянии алкогольного опьянения, после чего был задержан.

«Я вернулся домой и удалил все страницы в социальных сетях. Опубликовал пост, а затем удалил все соцсети на телефоне. И с тех пор не заходил. Знаю, люди смеются и говорят обо мне. Я долгое время был профессиональным спортсменом и знаю, как всё это работает. Не видел никаких видео», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу The Diary Of A CEO.

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Задержание пьяного Дастина Порье в аэропорту Атланты