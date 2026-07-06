Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Порье — о задержании пьяным в аэропорту: удалил все страницы социальных сетях

Порье — о задержании пьяным в аэропорту: удалил все страницы социальных сетях
Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье прокомментировал своё задержание в аэропорту Атланты, США, в конце июня.

Напомним, Порье угрожал полицейскому в состоянии алкогольного опьянения, после чего был задержан.

«Я вернулся домой и удалил все страницы в социальных сетях. Опубликовал пост, а затем удалил все соцсети на телефоне. И с тех пор не заходил. Знаю, люди смеются и говорят обо мне. Я долгое время был профессиональным спортсменом и знаю, как всё это работает. Не видел никаких видео», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу The Diary Of A CEO.

Материалы по теме
«Важно простить себя и двигаться дальше». Джон Джонс дал совет Дастину Порье

Задержание пьяного Дастина Порье в аэропорту Атланты

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android