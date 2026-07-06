Порье — о задержании пьяным в аэропорту: удалил все страницы социальных сетях

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье прокомментировал своё задержание в аэропорту Атланты, США, в конце июня.
Напомним, Порье угрожал полицейскому в состоянии алкогольного опьянения, после чего был задержан.
«Я вернулся домой и удалил все страницы в социальных сетях. Опубликовал пост, а затем удалил все соцсети на телефоне. И с тех пор не заходил. Знаю, люди смеются и говорят обо мне. Я долгое время был профессиональным спортсменом и знаю, как всё это работает. Не видел никаких видео», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу The Diary Of A CEO.
Задержание пьяного Дастина Порье в аэропорту Атланты