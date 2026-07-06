«Есть команда, но кто главный?» Экс-боец UFC назвал одну из причин поражения Топурии

Бывший боец UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Майкл Кьеза считает, что одной из причин первого поражения экс-чемпиона организации в двух весовых категориях грузина Илии Топурии могло стать отсутствие главного тренера в команде.

«Два громких поражения в UFC, у меня есть один вопрос. Кто главный тренер Илии Топурии? У него есть команда, но кто там главный? Кто является генералом, чьи приказы он готов выполнять? Не говорю, что у него плохие тренеры. То же самое касается и Хамзата Чимаева», — сказал Кьеза в интервью Майклу Бону.

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