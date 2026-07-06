«Мне нужно отказаться от этого». Дастин Порье признался, что зависим от азартных игр

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье признался, что испытывает зависимость от азартных игр.
«Мне нужно отказаться от азартных игр, вот что нужно сделать. Моя жена оплачивала кое-какие счета и сказала: «Ты опять внёс депозит, чтобы поиграть?» Я ответил ей: «Не могу отказаться от всего сразу!» По одной зависимости за раз. Азартные игры находятся в самом низу списка. У меня и другие вещи, которые нужно перестать делать», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу The Diary Of A CEO.
Ранее Порье признался, что удалил страницы в социальных сетях после задержания в аэропорту.
Задержание пьяного Дастина Порье в аэропорту Атланты