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«Мне нужно отказаться от этого». Дастин Порье признался, что зависим от азартных игр

«Мне нужно отказаться от этого». Дастин Порье признался, что зависим от азартных игр
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье признался, что испытывает зависимость от азартных игр.

«Мне нужно отказаться от азартных игр, вот что нужно сделать. Моя жена оплачивала кое-какие счета и сказала: «Ты опять внёс депозит, чтобы поиграть?» Я ответил ей: «Не могу отказаться от всего сразу!» По одной зависимости за раз. Азартные игры находятся в самом низу списка. У меня и другие вещи, которые нужно перестать делать», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу The Diary Of A CEO.

Ранее Порье признался, что удалил страницы в социальных сетях после задержания в аэропорту.

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