Экс-боец UFC: Имавов способен побить Чимаева и Стрикленда

Бывший боец UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Майкл Кьеза считает, что третий номер рейтинга организации в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов способен составить конкуренцию лидерам дивизиона россиянину Хамзату Чимаеву и американцу Шону Стрикленду.

«Боец внутри меня говорит, что следующим драться за титул в среднем весе должен Имавов. Но в UFC, возможно, захотят ковать железо, пока горячо, и устроят реванш Стрикленда и Чимаева. Я не против. Но мне кажется, что Имавову по силам побить как Чимаева, так и Стрикленда», — сказал Кьеза в подкасте журналиста Майка Бона.

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