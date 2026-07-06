Джойс отказался от поединка с Гассиевым из-за гадалки — Кравцов

40-летний английский боксёр-профессионал Джо Джойс, выступающий в тяжёлой весовой категории, отказался от поединка с российским атлетом и чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBA Муратом Гассиевым из-за гадалки, о чём сообщил тренер по боксу Эдуард Кравцов.

«Джо Джойс, оказывается, хотел принять бой с Муратом Гассиевым, но есть у него типа гадалки-медиума — женщина, которая его ведёт. И она его отговорила от проведения боя с Гассиевым и рекомендовала всё-таки, чтобы у него был бой с Артёмом Сусленковым (смеётся). То есть такая тоже гипотеза есть, из-за чего Джо Джойс отказался от этого боя», — сказал Кравцов в видео «РИНГСАЙД» в социальной сети «ВКонтакте».