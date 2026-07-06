Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крылов: заметил серьёзную разницу в габаритах с Уиттакером, но это не определяющий фактор

Крылов: заметил серьёзную разницу в габаритах с Уиттакером, но это не определяющий фактор
Комментарии

Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о бывшем чемпионе организации австралийце Роберте Уиттакере, с которым подерётся 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Да, мы пересекались не так много, однако был такой момент. И он действительно мне показался небольшим. По его антропометрии тоже понятно, что с ростом 178 см ты не можешь быть огромным. В целом я заметил серьёзную разницу в габаритах. Тогда я не думал, что он может перейти в полутяжёлый вес, но сейчас это интересно. Однако это не образующий фактор. Достаточно людей, которые успешно выступают с небольшим ростом. Тем более Даниэль Кормье был ненамного выше», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
UFC 329 хорош даже без Конора. Мы увидим много топовых боёв
UFC 329 хорош даже без Конора. Мы увидим много топовых боёв
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android