Крылов: заметил серьёзную разницу в габаритах с Уиттакером, но это не определяющий фактор

Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о бывшем чемпионе организации австралийце Роберте Уиттакере, с которым подерётся 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Да, мы пересекались не так много, однако был такой момент. И он действительно мне показался небольшим. По его антропометрии тоже понятно, что с ростом 178 см ты не можешь быть огромным. В целом я заметил серьёзную разницу в габаритах. Тогда я не думал, что он может перейти в полутяжёлый вес, но сейчас это интересно. Однако это не образующий фактор. Достаточно людей, которые успешно выступают с небольшим ростом. Тем более Даниэль Кормье был ненамного выше», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.