«Очень желанный бой для меня». Крылов — о предстоящем поединке с Уиттакером

Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов рассказал, как относится к поединку с бывшим чемпионом организации австралийцем Робертом Уиттакером, с которым подерётся 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Выше меня в рейтинге 11-12 человек. Как по мне, Роберт популярнее и известнее как минимум половины из них. Ну и мы ранее убеждались, что не особо важно, кого и с какого места ты победил, чтобы продвинуться к вершинам рейтинга. Поэтому это очень интересный бой для меня, и Роберт в целом мне нравится, как боец. Это один из тех ребят, за которых я действительно болел. Мне нравится его стиль, его подход к жизни и спорту, поэтому это очень желанный бой для меня», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.