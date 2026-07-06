«Всё могло закончиться ужасно». Порье — о конфликте с полицейским в аэропорту

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье рассказал детали конфликта в аэропорту Атланты, где его задержали пьяным.

«Сотрудник на стойке регистрации, возможно, увидел, что я был пьян, и сказал: «Нет, ты не можешь сесть на самолёт», и, скорее всего, это послужило началом. Я не знаю. Но я хочу извиниться перед теми сотрудниками, кем бы они ни были, и перед полицией за то, что им пришлось терпеть меня, чувак.

Я даже попросил адвоката в Атланте, с которым работаю, если можно, дать мне информацию о том офицере, его адрес, чтобы я мог написать ему письмо, его номер телефона, чтобы я мог позвонить ему. Просто чтобы сказать ему, какую отличную работу он проделал, имея дело с человеком в таком состоянии, и насколько профессионально он себя вёл. Он был невероятен. Всё могло быть гораздо хуже. Я просто хочу поблагодарить его. У меня не было возможности сделать это».

В момент всего происходящего там у меня настал момент прозрения: «Какого чёрта? Что я делаю? И оглядываясь на это сейчас — с учётом того, что мне говорят, и того, как человек с этим справился, — он проделал отличную работу. Мне нужно поблагодарить его, потому что, как я уже сказал, всё могло быть гораздо хуже. Что, если бы это был молодой, вспыльчивый коп, который хотел стать суперзвездой или хотел… Всё могло бы закончиться ужасно. Я мог бы сидеть здесь и столкнуться с серьёзными обвинениями. И просто заставлять мою жену и моих детей проходить через это — это просто отвратительно», — сказал Порье на YouTube-канале The Diary of a CEO.